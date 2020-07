POL-ESW: Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Um 10:45 Uhr fuhr ein 25-Jähriger aus Rumänien mit einem Klein-Lkw auf der B 27 von Witzenhausen in Richtung Eschwege. Kurz vor der Abfahrt Bad Sooden-Allendorf (in Höhe des Rewe-Marktes) leitete er eine Vollbremsung ein und begann dann sein Fahrzeug über die dortige Sperrfläche zu wenden. Von diesem Fahrmanöver völlig überrascht, gelang es dem nachfolgenden 57-Jährigen aus Schimberg nicht mehr seinen Klein-Lkw rechtzeitig abzubremsen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Sachschaden: ca. 4500 EUR.

Um 07:45 Uhr musste heute Morgen ein 61-Jähriger aus Bulgarien mit seinem Pkw verkehrsbedingt an der Kreuzung zur B 80 in Gertenbach anhalten. Der nachfolgende 34-Jährige aus Neustrelitz bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf. Sachschaden: ca. 7000 EUR.

Beim Rangieren mit einem Baustellenfahrzeug in der Geschwister-Scholl-Straße in Hessisch Lichtenau beschädigte heute Morgen, um 07:20 Uhr, ein 34-Jähriger aus Bulgarien eine Straßenlaterne an der ein Schaden von 250 EUR entstand. Der Lkw blieb unbeschädigt.

