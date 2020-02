Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan) Rollerfahrer flüchtet vor Polizei 20.2.20, 0.30 Uhr

Dornhan (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Rollerfahrer in der Gundelshauser Straße vor einer Polizeistreife geflüchtet. Der Fahrer fiel der Streife aufgrund einer unsicheren Fahrweise bereits in der Fürnsaler Straße auf, weswegen sie ihm ein Anhaltezeichen gaben. Diesem kam er auch nach, gab aber plötzlich Gas, als die Beamten aus dem Streifenwagen ausgestiegen. Bis nach Gundelshausen flüchtete der Mopedfahrer, obwohl die Beamten Martinshorn und Außenlautsprecher verwendeten. In der Loßburger Straße stoppten die Beamten die Flucht schließlich und stellten sogleich die Ursache fest. Der 56-Jährige hatte zu tief ins Glas geschaut und auch keinen Führerschein. Wie er in den Besitz des Rollers gelangte, der auf einen Mann aus Gotha zugelassen war, konnte der Fahrer ebenfalls nicht schlüssig erklären. Gegen den 56-Jährigen wird Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr bei der Staatsanwaltschaft erstattet.

