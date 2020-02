Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt (19.02.2020)

Singen (ots)

Eine bei einem Einbruchsdiebstahl im Mai 2019 gesicherte DNA-Spur führte nun Beamte des Polizeireviers Singen zu einem 26-jährigen Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten Diebesgut des damaligen Einbruchs sowie ein ebenfalls im vergangenen Jahr gestohlenes Fahrrad aufgefunden und beschlagnahmt werden. Dem 26-Jährigen wird vorgeworfen, im Zeitraum vom 11. bis 13. Mai 2019 in die Gewerbeschule in der Uhlandstraße eingedrungen zu sein, aus dem dortigen Kiosk Lebensmittel im Wert von 500 Euro und aus einem Raum zwei Fernsehgeräte entwendet zu haben. Zudem wurde bei ihm eine Kleinmenge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Er muss sich nun wegen Einbruchs, Fahrraddiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

