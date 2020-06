Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Mönchengladbach (ots)

Bei der Polizei Mönchengladbach laufen Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ein 24-jähriger Mönchengladbacher befuhr nach eigenen Angaben am Freitag, 5. Juni, gegen 4.20 Uhr mit seinem BMW die Waldnieler Straße in Richtung Monschauer Straße. Auf der Brücke, auf welcher die Straße In der Duis über die Waldnieler Straße führt, habe er eine dunkel gekleidete Person wahrgenommen. Als er unter der Brücke durchgefahren sei, so berichtete der Autofahrer weiter, habe er einen lauten Knall wahrgenommen. Im Rückspiegel habe er ein Loch in der Heckscheibe erkennen können. Nachdem er den Wagen am rechten Fahrbahnrand angehalten habe, seien weitere Teile der Scheibe eingefallen.

Einen Fremdkörper - einen Stein oder einen anderen Gegenstand - konnten Polizisten weder im Wageninneren noch auf der Straße im Bereich der Brücke entdecken. Gleichwohl liegt die Vermutung nahe, dass ein Gegenstand auf den BMW geworfen worden ist.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

