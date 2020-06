POL-MG: Vier Pkw-Aufbrüche

Polizei Mönchengladbach

In der Zeit von Donnerstagabend (4. Juni) bis Sonntagabend (7. Juni) haben unbekannte Täter an der Diltheystraße, an der Hubertusstraße und zweimal an der Dahlener Straße Autos aufgebrochen. Sie entwendeten ein Navigationsgerät, ein Radio, Kleidung und einen Sechser-Pack Orangensaft.

Der erste Diebstahl ereignete sich an der Diltheystraße am Schmölderpark in der Nacht von Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitagmorgen, 6.45 Uhr. Die Seitenscheibe des Autos war eingeschlagen.

An der Hubertusstraße in Hockstein lag die Tatzeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag um 5.50 Uhr. Auch hier zerstörte der Täter eine Fensterscheibe.

Sonntagnacht um 2.15 Uhr hörte ein Zeuge eine Fensterscheibe eines Autos klirren, das an der Dahlener Straße geparkt war.

Der vierte Einbruch fand Sonntagabend gegen 18.30 Uhr ebenfalls an der Dahlener Straße statt. Ein Zeuge beobachtete den Täter und beschreibt ihn wie folgt: circa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlanke Statur, schlankes Gesicht, Vollbart, schwarze lockige Haare. Er war mit einer blauen Jeans bekleidet, die am rechten Oberschenkel zerrissen gewesen sein soll. Weiter trug er weiße Sportschuhe und eine grüne Jacke. Der Mann flüchtete mit einem schwarz-grünen Fahrrad in Richtung Rheydter Ring.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

