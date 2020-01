Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: PKW aufgebrochen - Diebstahl aus Rohbau - LKW kommt ins Schleudern, prallt gegen PKW und kippt um - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Rohbau

Aus einem Rohbau in der Straße Am Aspenbächle wurde zwischen Sonntag, 05.01.2020 und Mittwoch, 22.01.2020, Elektrozubehör, Verputzmaterial, eine Styroporschneidemaschine und ein Kompressor entwendet. Der Wert des Diebsgutes beträgt etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: PKW aufgebrochen

An einem PKW Renault, welcher am Mittwoch zwischen 13:30 Uhr und 14:39 Uhr auf dem Parkplatz Rudolfberg an der L1066 abgestellt war, wurde in dieser Zeit die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen und vom Rücksitz eine Damenhandtasche inklusive Geldbeutel entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Untermünkheim: Unfall beim Anfahren vom Fahrbahnrand

Am Mittwoch um kurz nach 12 Uhr wollte ein 37-jähriger Lenker eines VW Golf vom Straßenrand auf die Hohenloher Straße einfahren. Hierbei übersah er einen von hinten heranfahrenden VW Touran eines 47-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Stuttgarter Straße. Eine 39-jährige Lenkerin eines Ford Focus erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 29-jährige BMW-Lenkerin an einer roten Ampel anhalten musste. An den beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 1000 Euro.

Vellberg: LKW kommt ins Schleudern, prallt gegen PKW und kippt um

Am Mittwoch um kurz nach 14:45 Uhr befuhr ein 62-jähriger Lenker eines LKW mit Kipper die Kreisstraße 2668 von Oberaspach nach Großaltdorf. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam der LKW plötzlich nach rechts in den unbefestigten Fahrbahnrand. Aufgrund des weichen Bodens und der Last des LKW, welcher Kalksteine geladen hatte, sank das Fahrzeug im Grünstreifen ein. Als der LKW-Fahrer dies bemerkte und versuchte Gegenzulenken geriet sein Gespann quer zur Fahrbahn und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden PKW Skoda einer 18-jährigen Fahrerin. Der Skoda wurde in den Graben abgewiesen, überschlug sich mehrfach und kam in einem Acker angrenzenden Acker zum Stehen. Der Lkw kippte nach dem Kontakt mit dem Pkw um und die Ladung verteilte sich quer über die gesamte Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Skoda-Lenkerin sowie ein 19-jähriger Beifahrer im PKW wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 160.000 Euro geschätzt.

Mainhardt: Im Gegenverkehr gestreift

Auf der L1050 zwischen Mainhardt und Gailsbach streiften sich am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Sattelzug und ein PKW im Gegenverkehr. Am Sattelzug Daimler-Benz Actros eines 57-Jährigen und am PKW Mercedes eines 22-Jährigen entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

