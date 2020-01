Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechsel der Fahrspur auf der B 29 in Richtung B 19 übersah ein 37-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 7.10 Uhr den neben ihm fahrenden Pkw Audi eines 25-Jährigen. Er streifte den Pkw mit seinem Lkw, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Oberalfingen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag befuhr ein 55-jähriger Opel-Fahrer gegen 12:40 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Hüttlingen, als der vorausfahrende 63-jährige VW-Lenker an der Ampel an der Einmündung L1029/Oberalfingen anhalten musste. Dies erkannte der 55-Jährige zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro

Wildunfälle

Schwäbisch Gmünd: Auf der Landesstraße 1161 zwischen Oberbettringen und der Buchausfahrt erfasste ein 31-Jähriger am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr mit seinem Pkw BMW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Gschwend: Auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr entstand, als ein 29-Jähriger mit seinem Pkw Skoda auf der B 298 Höhe Gschwend-Ernst ein die Fahrbahn querendes Reh erfasste.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Mit seinem Pkw Toyota fuhr ein 52-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr rückwärts von einem Grundstück kommend auf die Einhornstraße ein. Dabei übersah er den Pkw BMW einer 61-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

