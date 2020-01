Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Farbschmierereien

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Vorrang missachtet

Am Dienstagabend gegen 18:55 Uhr befuhr ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer die Westtangente (L1142) in Fahrtrichtung Neustadt. Als er nach links in Richtung Kreisstraße 1910 abbiegen wollte, übersah er eine entgegenkommende 53 Jahre alte VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstand. Verletzt wurde hierbei niemand.

Murrhardt: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 10:35 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Riesbergstraße (L1119) in der dortigen Kurve unmittelbar vor dem Ortseingang Murrhardt. Einer der beiden Unfallbeteiligten kam hierbei auf die Gegenfahrbahn, sodass sich beide Fahrzeuge streiften. Jedoch sowohl der 64-jährige Ford-Fahrer, als auch der 21 Jahre alte Fiat-Fahrer gaben an, rechts gefahren zu sein und den Unfall nicht verursacht zu haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Um den Unfallhergang klären zu können, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich beim Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 zu melden.

Rudersberg: Farbschmierereien

Im Zeitraum zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 07:30 besprühte bzw. bemalte ein bislang unbekannter Täter die Wand des Gemeindehauses der evangelischen Kirche sowie einen Stromverteilerkasten in der Straße "Im Hof" mit lila und schwarzer Farbe. Der Sachschaden, der dadurch entstand, liegt geschätzt bei ca. 1.000 Euro. Hinweise auf den Täter werden vom Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegengenommen.

