Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Schwäbisch Hall (ots)

Ilshofen: Von der Straße abgekommen

Als ein 25-jähriger Audi-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 05:30 Uhr die L 1040 in Fahrtrichtung L 2218 befuhr, kam er auf Höhe der Arena Ilshofen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er die Leitplanke mit seiner rechten Fahrzeugseite, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro am Pkw entstand. Verletzt wurde der Audi-Fahrer nicht.

Crailsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine 77-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 13:30 Uhr die Gaildorfer Straße und ordnete sich auf dem Abbiegestreifen auf Höhe der Straße "Zur Flügelau" ein, um nach links abzubiegen. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der sich hinter der Ford-Fahrerin befand, fuhr jedoch kurz vor dem Abbiegevorgang auf. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro an dem Ford Focus. Anstatt Kontakt mit der Unfallgegnerin aufzunehmen, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Schrozberg: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

2.000 Euro Schaden entstanden am Dienstag, zwischen 16:20 Uhr und 16:50 Uhr bei einem Unfall im Zeller Weg. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ausparken den dahinter geparkten Audi. Dabei wurde der Audi am hinteren linken Fahrzeugheck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Da bislang keine Hinweise vorliegen, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Frankenhardt: Abkommen von der Fahrbahn mit Unfallflucht

Als ein bislang unbekannter Audi-Fahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Kreisstraße 2637 in zwischen Gründelhardt und Vorderuhlberg befuhr, kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er in einem dortigen Waldstück gegen einen Gerätschuppen der Straßenmeisterei. Anstatt jedoch den Unfall zu melden, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt und vermutlich zu Fuß von der Unfallstelle und ließ seinen beschädigten Audi A4 zurück. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Die Ermittlungen nach dem unbekannten Pkw-Fahrer wurden bereits aufgenommen. Im Zuge dessen werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Gaildorf: Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Dienstag 07:30 Uhr bis Mittwoch 06:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, vermutlich beim Vorbeifahren, einen an der Straße geparkten Fiat Punto an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort, ohne den Vorfall zu melden oder mit dem Fahrzeughalter Kontakt aufzunehmen. Der Sachschaden am Fiat Punto beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Da bisher keine Hinweise vorliegen, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/4000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell