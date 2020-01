Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Sachbeschädigungen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Autoreifen zerstochen

Auf einem Mitarbeiterparkplatz eines Industriebetriebs in der Talstraße wurde am Dienstagabend zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr ein Pkw Mercedes beschädigt. Ein unbekannter Täter hat an dem Auto drei Reifen zerstochen und mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sollten sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Oppenweiler - Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit

Am Dienstagabend um 18:15 Uhr musste ein 72-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer aufgrund stockenden Verkehrs auf der B14 bei Oppenweiler abbremsen. Dies erkannte der hinter ihm fahrende 27-jährige VW-Fahrer zu spät und fuhr auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Waiblinger Straße stieß am Dienstag gegen 17 Uhr der Fahrer eines weißen Pkw Kombi beim Rangieren gegen einen dort geparkten Pkw Hyundai. Dieser wurde hierbei im Bereich der B-Säule erheblich eingedellt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Unfall und entfernte sich unerlaubt. Hinweise auf den Geflüchteten wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Urbach: Unvorsichtig beim Spurwechsel

Der 70-jährige Fahrer eines Pkw Opel Meriva befuhr am Dienstag die B 29 in Richtung Stuttgart. Nach der Anschlussstelle Urbach wechselte er die Fahrspur nach links und übersah dabei ein neben ihm fahrendes Gespann. Er streifte dieses und schrammte beim Ausweichen nach rechts einen vorausfahrenden Transporter. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von über 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Urbach: Unfallflucht

Die Umzäunung eines Betriebsgeländes im Seebrunnenweg wurde bei einem Unfall beschädigt. In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen stieß ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen den Metallzaun und beschädigte diesen. Danach flüchtete er und hinterließ ca. 500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Murrhardt: Dachstuhlbrand

Kurz nach 18 Uhr brannte am Dienstagabend in der Oberen Schulstraße der Dachstuhl eines Wohnhauses. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnten alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Das Feuer breitete sich relativ rasch aus, sodass der Dachstuhl innerhalb kurzer Zeit in Vollbrand stand. Die örtliche Feuerwehr befand sich im Einsatz und bekam Unterstützung von der Feuerwehr Backnang. Insgesamt befanden sich 60 Feuerwehrleute mit 11 Fahrzeugen im Löscheinsatz. So konnte auch verhindert werden, dass die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergreifen konnte. Nicht zu verhindern war jedoch, dass dieses Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das betroffene Wohnhaus wurde durch den Brand komplett zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten somit nicht zurück ins Haus und mussten andernorts unterkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor. Hinweisen zufolge sei der Brand im 2. Obergeschoss ausgebrochen, nachdem zuvor der Strom ausgefallen sei. Diesen Hinweisen wird derzeit nachgegangen.

Nach vorläufigen Schätzungen könnte sich der Sachschaden auf ca. 200000 Euro belaufen. Neben der Feuerwehr waren auch Rettungsdienste mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Kernen im Remstal: Auffahrunfall beim Abbiegevorgang

Am Dienstagmittag gegen 15:15 Uhr befuhr der 38-jährige VW-Fahrer die Schloßstraße in Fahrtrichtung Weinstadt. Auf Höhe der Grüntorstraße setzte er zum Abbiegen an, musste jedoch aufgrund des Gegenverkehrs zunächst anhalten. Dies erkannte der 56-jährige VW-Fahrer, der sich dahinter befand, zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Infolge des Aufpralls wurden bei dem VW des Unfallverursachers die Airbags ausgelöst, sodass das Fahrzeug anschließend abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Fellbach: PKW-Brand

Nachdem der 62-jährige Fahrzeughalter am Dienstag um 13:45 Uhr seinen BMW in der Ringstraße auf Höhe der dortigen Spedition startete, entfernte er sich für ein paar Minuten von seinem Fahrzeug, dessen Motor weiterlief. Als er wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass der BMW im Bereich des Motorraums brannte. Das Feuer wurde kurz darauf durch die verständigte Feuerwehr gelöscht und der Pkw abgeschleppt. Ursache für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Fellbach: Unfall bei Wendemanöver

Der 56-jährige VW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 12:50 Uhr die Eberhardstraße in Fahrtrichtung Fellbach, als er aufgrund stockenden Verkehrs zu einem Wendevorgang ansetzte. Dabei übersah er jedoch den 51 Jahre alten Fahrer eines Daimler-Benz, der sich auf dem linken Fahrstreifen befand. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Schorndorf: Pkw beschädigt

Am Dienstagabend gegen 17:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter, männlicher Radfahrer im Kreisverkehr der Gmünder Straße, Einmündung Feuerseestraße, den Pkw der 46-jährigen Fahrzeuglenkerin. Der Radfahrer trat mit seinem Fuß gegen das Fahrzeug, sodass ein Sachschaden am linken hinteren Kotflügel in unbekannter Höhe entstand. Anschließend setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt fort, überholte weitere Fahrzeuge auf der Innenseite des Kreisverkehrs und entfernte sich in Richtung Feuersee. Eine Personenbeschreibung konnte aufgrund der Dunkelheit nicht abgegeben werden, dennoch werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Sachbeschädigungen in Tiefgarage des Landratsamtes

Seit Anfang Dezember kam es in der Tiefgarage des Landratsamtes in der Winnender Straße immer wieder zu Sachbeschädigungen durch bislang unbekannte Täter. So wurden die Wände mit Farbe beschmiert, teilweise mit beleidigenden sowie polizeifeindlichen Sprüchen. Weiterhin wurden geparkte Autos mit Farbe besprüht, ein Feuerlöscherbehälter aufgebrochen, Schilder und Überwachungskameras abgerissen und Trockenbauwände eingetreten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Reifen zerstochen

Zwischen Silvester und Dienstag, 21.01.2020 beschädigten zerstachen bisher unbekannte Täter in der Südstraße die Reifen eines geparkten Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Frau bei Unfall leicht verletzt

Eine 37 Jahre alte Daihatsu-Fahrerin bemerkte am Dienstag gegen 10 Uhr beim Befahren der Schorndorfer Straße zu spät, dass die vor ihr fahrende 26-jährige Renault-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Die Frau im Renault wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden fiel mit rund 600 Euro vergleichsweise gering aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell