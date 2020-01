Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Ostalbkreis (ots)

Aalen: Fahrzeug übersehen - 12.000 Euro Sachschaden

In der Schleifbrückenstraße übersah eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr den Pkw Hyundai eines 28-Jährigen, als sie nach links in die Bahnhofstraße einbog. Beim Zusammenstoß der beiden entgegenfahrenden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 59-Jähriger seinen Pkw Kia am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr an der Einmündung Wilhelm-Merz-Straße / Stuttgarter Straße anhalten. Ein 36-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Chrysler auf, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 54-Jähriger verursachte am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Gegen 7.15 Uhr befuhr er mit seinem Pkw Audi die B 298 zwischen Mutlangen und Schwäbisch Gmünd, wo er zu spät einen Rückstau erkannte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er mit seinem Fahrzeug nach rechts aus, wobei er gegen einen Leitpfosten und einen Betonschacht fuhr. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Aalen: Auffahrunfall

Ein Taxifahrer befuhr am Dienstag gegen 12.40 Uhr die B 29 zwischen Westhausen und Aalen. Infolge Unachtsamkeit fuhr er an der Einmündung in Richtung Oberalfingen auf einen stehenden VW Golf auf und versachte dabei etwa 13000 Euro Sachschaden. Der Golf-Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

