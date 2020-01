POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeibeamten in Oberschenkel gebissen - Rückleuchten entwendet - Glastüren zerkratzt - Dellen im Dach - PKW aufgebrochen - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Gaildorf: Glastüren zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein bislang Unbekannter zwei Glaseingangstüren im Ärztehaus in der Karlstraße. An den Türen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Tatzeitraum kann auf Sonntag, 08:30 Uhr bis Montag, 08:30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise auf die Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Gaildorf: Polizeibeamten in Oberschenkel gebissen

Am vergangenen Freitag begaben sich Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall nach Gaildorf in die Hölderlinstraße, nachdem dort eine Frau Anzeige gegen ihren Ehemann wegen Körperverletzung erstatten wollte. Während dem Aufenthalt in der Wohnung kehrte der erheblich betrunkene Ehemann heim und verlangte Zutritt in die Wohnung. Dies wurde ihm durch die vor Ort befindlichen Polizeibeamten verweigert. Der 45-jährige Mann, welcher sich von Anfang an sehr aggressiv verhielt, versuchte auf die Polizeibeamten einzuschlagen und nach ihnen zu treten. Er konnte zu Boden gebracht und mit einer Handschließe geschlossen werden. Hierbei biss er einem der Beamten in den Oberschenkel, so dass dieser leicht verletzt wurde. Letztendlich konnte der Mann, der etwa 2,7 Promille im Blut hatte, in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Schwäbisch Hall verbracht werden, wo er die Nacht verbringen durfte.

Crailsheim: Unfall in der Worthingtonstraße

Beim rückwärts Ausparken aus einem Parkplatz am ZOB übersah am Montag um 10:55 Uhr eine 69-jährige Lenkerin eines PKW Hyundai einen PKW Opel Corsa einer 35-jährigen Lenkerin, welche extra für den Ausparkvorgang angehalten hatte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Michelfeld: Vorfahrt missachtet

Die Kreisstraße 2579 von Witzmannsweiler in Richtung B14 befuhr am Dienstag um kurz nach 06:45 Uhr ein 19-jähriger Lenker eines Audi A3. An der Einmündung wollte er auf die B14 einfahren. Hierbei übersah er - vermutlich aufgrund seiner vereisten Scheiben - einen PKW Daimler-Benz Viano eines 56-Jährigen, welcher seinerseits von der B14 auf die K2597 abbiegen wollte. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: Dellen im Dach

Am Freitag stellte eine 22-jährige Frau ihren weißen PKW BMW am Straßenrand der Straße Am Kreuzstein ab. Als sie am Montag gegen 18 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie zwei Dellen im Dach des Fahrzeugs, im Bereich der hinteren linken Tür, fest. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Michelfeld: PKW kollidiert mit Klein-LKW

Am Montag um kurz vor 19:30 Uhr befuhr ein 79-jähriger Lenker eines VW Polo die B14 "Rote Steige" in Richtung Mainhardt. Am Ende der langen Geraden der Steigung wollte der Mann sein Fahrzeug wenden und übersah dabei den hinter ihm heranfahrenden und nunmehr kreuzenden Klein-Lkw Renault eines 29-jährigen Lenkers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 19000 Euro. Eine 28-jährige Beifahrerin im Renault wurde leicht verletzt.

Schwäbisch Hall: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Montag um 16:10 Uhr befuhr eine 59-jährige Fiat-Lenkerin die Straße Im Vogelsang in Fahrtrichtung Sudetenweg. Hierbei streifte sie einen am Straßenrand geparkten Audi Q5. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Vellberg: PKW aufgebrochen

An einem VW Tiguan, welcher auf dem Parkplatz am Friedhof in der Straße Stöckenburg abgestellt war, wurde am Montag zwischen 12:20 Uhr und 12:45 Uhr, die Scheibe der rechten hinteren Tür eingeschlagen und vom Rücksitz ein Rucksack inklusive Geldbeutel entwendet. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro.

Schwäbisch Hall: Entwässerungsrohre entwendet

Von einer Baustelle im Neubaugebiet Im Sonnenrain wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen aus Gitterboxen eine größere Menge an Entwässerungsrohren im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Satteldorf: Rückleuchten entwendet

Von einem Sattelzug, welcher auf dem BAB-Rastplatz Bronnholzheim geparkt war, wurden zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 5 Uhr, die Rücklichter des Aufliegers abgeschraubt und entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

