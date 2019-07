Polizeidirektion Hannover

POL-H: Drei Mehrfamilienhäuser wegen Brand in Tiefgarage evakuiert - Ursache war ein technischer Defekt

Hannover (ots)

Wegen eines brennenden Pkw in der Tiefgarage haben am Freitagabend (28.06.2019) die Bewohner dreier Mehrfamilienhäuser an der Straße Kattenbrookstrift (Bemerode) vorübergehend ihre Wohnungen verlassen müssen. Verletzte hat es nicht gegeben. Die Polizei geht von einem technischen Defekt am Fahrzeug als Ursache für das Feuer aus.

Zwei Zeugen hatten gegen 19:55 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, weil Rauch aus der Tiefgarage des Wohnkomplexes quoll. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam das Gitter zur Garage und stellte fest, dass im hinteren Bereich ein Pkw in Flammen stand. Dieser konnte schnell gelöscht werden.

Die Brandermittler der Polizei haben den Pkw und die Garage am heutigen Montag untersucht und kommen zu dem Schluss, dass ein technischer Defekt am Fahrzeug das Feuer ausgelöst hat. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf 80.000 Euro. /isc, schie

