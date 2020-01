Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Dieb im Discounter festgehalten - Scheiben beschädigt - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Diebstahlsversuch

Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr versuchte ein 22-Jähriger nach Ladenschluss, die geschlossene Kasse eines Supermarktes im Mercatura gewaltsam herauszureißen. Dies wurde von einer Verkäuferin bemerkt, welche sogleich den stellvertretenden Markleiter informierte. Dieser konnte den Mann am Diebstahl der Kasse hindern und trotz eines Fluchtversuchs bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Beim Versuch, die Kasse gewaltsam herauszureißen, verletzte sich der Mann und beschädigte das Kassendisplay. Der 22-Jährige wurde zur Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Essingen: Wildunfall

Ein 20-jähriger VW-Lenker kollidierte am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr mit einem Reh, das die Fahrbahn der K 3283 zwischen Essingen und Hohenroden querte. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Aalen-Dewangen: Zwei Fahrzeuge beschädigt

Am Dienstag haben Unbekannte zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr drei Fahrzeuge, die im Spitzackerring geparkt waren, vermutlich mit Ölkreide beschmiert, wodurch Lackschäden entstanden sind. Neben den Fahrzeugen wurde auch der Holzzaun eines Gebäudes im Bereich eines Fußweges zu einem Kindergarten beschmiert. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Aalen: Unfallfluchten

Einen Schaden von ca. 1000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr vermutlich beim Einparken einen Pkw Seat beschädigte, der auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße abgestellt war. Auf der B 29 ereignete sich am Dienstagnachmittag eine weitere Unfallflucht. Ein 45-jähriger Sprinter-Lenker musste gegen 14.35 Uhr in Fahrtrichtung Aalen fahrend auf Höhe Industriegebiet West an einer Ampel verkehrsbedingt anhalten. Um einem Rettungswagen mit Sondersignal die Durchfahrt zu ermöglichen, fuhr er ein Stück nach rechts, wo er einen Lkw streifte, der auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Industriegebiet fuhr. Bei dem vorbeifahrenden Lkw soll es sich um einen weißen Lkw mit rotem Schriftzug gehandelt haben, dessen Lenker nach dem Zusammenstoß weiterfuhr. Der Schaden an dem Sprinter wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Zu beiden Vorfällen bittet das Polizeirevier Aalen um Hinweise unter Tel. 07361/5240.

Aalen-Fachsenfeld: Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag wurde an einer Schule in der Kirchstraße eine Isolierglasscheibe des Lehrerzimmers beschädigt und ein Schaden von ca. 1500 Euro verursacht.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Auf der B 298 kam es am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 45-jähriger BMW-Lenker hatte zu spät bemerkt, dass die vorausfahrende 52-jährige BMW-Lenkerin auf Höhe der Ampel im Einmündungsbereich der Gmünder Straße wegen eines im Einsatz befindlichen Polizeifahrzeuges stark abbremste und fuhr auf. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstagnachmittag ein 23-jähriger Skoda-Lenker, als er gegen 16.10 Uhr aus Unachtsamkeit auf den Anhänger eines 45-jährigen Fiat-Fahrers auffuhr, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Iggingen: Versuchter Einbruch in Pkw

Am Samstag wurde zwischen 13 Uhr und 22 Uhr an einem Pkw Mazda versucht, gewaltsam die Scheibe der Fahrertüre zu öffnen, das in der Pfalzgasse vor einem Wohnhaus auf einem Stellplatz abgestellt war. Bei der Tat wurde die Scheibe beschädigt und ein Schaden von ca. 900 Euro verursacht.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag befuhr ein 48-jähriger Sattelzuglenker gegen 10.35 Uhr die Ortsumfahrung von Bettringen kommend in Richtung Heubach. Eine 79-jährige Hyundai-Lenkerin missachtete an der dortigen Einmündung die Vorfahrt des Sattelzuglenkers und kollidierte mit diesem. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aufgrund einer Zeugenaussage jedoch ermittelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

