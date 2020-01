Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizisten bespuckt, Unfälle und mehrere Diebstähle

Aalen (ots)

Aalen: Polizisten bespuckt mit Widerstand

Die Polizei wurde am Mittwochabend gegen 20 Uhr in den Kiefernweg gerufen, wild dort ein 36-Jähriger sich unberechtigt in einer Wohnung aufhielt und selbige nicht verlassen wollte. Im Zuge der Maßnahmen bedrohte und beleidigte er die Polizisten und wollte die Örtlichkeit partout nicht verlassen. Er musste des halb zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen werden wogegen er sich wehrte und einen der Ordnungshüter bespuckte. Er konnte schließlich überwältigt werden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der mit rund zwei Promille alkoholisierte Mann musste die Nacht über in der Gewahrsamszelle verbringen. Zudem erwarten ihn entsprechende Strafanzeigen.

Aalen: Radfahrer missachtet Vorfahrt

Im Einmündungsbereich Industriestraße/Kochertalstraße missachtete am Mittwochnachmittag ein 52-jähriger Pedelec-Lenker gegen 16.35 Uhr die Vorfahrt einer von links heranfahrenden 26-jährigen Opel-Lenkerin. Obwohl diese noch eine Vollbremsung einleitete, konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Hüttlingen: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 34-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Ford-Kuga die K 3320 in Fahrtrichtung Goldshöfe und wollte auf Höhe des Umspannwerks nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 66-jährigen VW-Lenker, der noch versucht hatte, auszuweichen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Aalen-Wasseralfingen: Auffahrunfall

Beim Einfahren von der Stiewingstraße in den Kreisverkehr der Binsengasse fuhr ein 23-jähriger Fahrzeuglenker am Mittwoch gegen 13.35 Uhr aus Unachtsamkeit auf eine 49-jährige Fahrzeuglenkerin auf, die aufgrund eines querenden Fußgängers angehalten hatte. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

In der Düsseldorfer Straße fuhr eine 22-jährige Fiat-Lenkerin am Mittwoch gegen 13.25 Uhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Audi eines 44-Jährigen auf und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausfahren aus einer Parklücke im Platanenweg beschädigte ein 79-jähriger BMW-Lenker am Mittwoch gegen 12.35 Uhr einen VW-Passat. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Mittwoch fuhr ein 18-jähriger VW-Lenker gegen 12.15 Uhr aus dem Parkplatz des Berufsschulzentrums nach links auf die Blezingerstraße ein. Dabei übersah er einen in Richtung Stiewingstraße fahrenden 24-jährigen VW-Lenker und kollidierte mit diesem. 4500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Unfall beim Einparken

Von einem 56-jährigen Lkw-Lenker wurde am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr beim Einparken ein geparkter Pkw Ford Galaxy beschädigt, der in der Röntgenstraße abgestellt war. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Aalen: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit verursachte am Mittwochmorgen eine 24-jährige VW-Lenkerin einen Auffahrunfall, als sie gegen 7 Uhr auf der Alten Heidenheimer Straße im Einmündungsbereich Ziegelstraße auf eine bremsende 30-jährige Audi-Lenkerin auffuhr. 10.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Bopfingen-Schloßberg: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Mittwoch ein geparkter BMW im Bereich der Fahrertüre beschädigt, der zwischen 18.30 Uhr und 20.50 Uhr am Fahrbahnrand der Buchfeldstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher, der einen Schaden von ca. 1000 Euro hinterließ, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden vom Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen genommen.

Spraitbach: Kabeldiebstahl

Im Industriegebiet Nassenlang wurde zwischen Samstagmittag und Mittwochnachmittag in der Straße Oberes Altfeld an einem für eine Baustelle aufgestellten Stromkasten das ca. 20 Meter lange Anschlusskabel abgeschnitten und entwendet. Der Polizeiposten Spraitbach bittet um Hinweise unter Tel. 07176/6562.

Täferrot: Diebstahl von Wechselrichtern

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass vom Gelände eines Solarparks, der sich zwischen Täferrot und Brainkofen auf Höhe Hagenbuchäcker befindet, mehrere Wechselrichter entwendet wurde. Die Täter hatten hierzu die Stromverbindung abmontiert und die Geräte aus der Halterung gerissen. Zutritt zu dem Gelände hatten sie sich verschafft, indem sie die Umzäunung des ca. 3 Meter hohen Stahlzauns ein Loch geschnitten hatten. Zum Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten Leinzell unter Telefon 07175/9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Trickdiebe ertappt

Zwei Trickdiebe wurden am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in einem Telefonladen am Marktplatz ertappt. Die beiden tauschten in der Auslage ein Apple IPhone mit einem Imitat aus und rannten anschließend davon. Der Ladenbesitzer holte einen der beiden Diebe ein, welcher ihm das Telefon wieder aushändigte. Danach rannte er weiter. Einer der Diebe, ein 31-Jähriger, konnte schließlich im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife dingfest gemacht werden. Der andere konnte nicht mehr gefunden werden.

