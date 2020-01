Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Braunsbach: Autobahnsperrung A6 wegen umgekippten Sattelzug

Braunsbach: (ots)

Wegen eines umgekippten Sattelzugs soll am Donnerstagvormittag die Autobahn A6 in Richtung Nürnberg zu den Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Der Fahrer dieses Tanklastzugs befuhr gegen 6.15 Uhr die A6 in Richtung Nürnberg, als er kurz nach passieren der Kochertalbrücke nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Graben umkippte. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Im Tank des Lastzugs soll sich ein Öl-Wassergemisch befinden. Ob dieses vor der Bergung nun umgepumpt werden muss, ist noch unklar. Es ist geplant die Autobahn zur Bergung ab der Anschlussstelle Kupferzell zu sperren und den Verkehr auszuleiten. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. Der genaue Zeitpunkt der Sperrung wird noch bekanntgegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell