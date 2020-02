Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Sieben Personen nach unerlaubter Einreise/unerlaubten Aufenthalt festgestellt

Reitzenhain (ots)

Am Wochenende (21.02.2020, 01:25 Uhr bis 24.02.2020, 00:05 Uhr) wurden durch die Bundespolizeiinspektion Chemnitz bei verschiedenen Kontrollmaßnahmen auf der B 174 in Reitzenhain fünf Moldauer und zwei Ukrainer nach unerlaubter Einreise bzw. unerlaubten Aufenthalt festgestellt.

Bei der Kontrolle mehrere Fahrzeuge aus Richtung tschechischer Republik wurden 4 Moldauer und 2 Ukrainer festgestellt, welche die Einreisevoraussetzungen für die Bundesrepublik Deutschland nicht erfüllten. Sie machten zum Teil unglaubwürdige Angaben zu Reiseziel und -zweck, dazu fehlten ihnen die notwendigen finanziellen Mittel. Zum Teil wurde Arbeitskleidung bei den Personen aufgefunden. Sie konnten sich somit nicht auf eine visumfreie Einreise berufen und wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die tschechische Republik zurückgeschoben.

Bei der Ausreise in Richtung Tschechien wurde ebenfalls ein Moldauer festgestellt, welcher seine Aufenthaltsdauer in Deutschland um 46 Tage überschritten hatte. Er erhielt eine Strafanzeige wegen unerlaubten Aufenthaltes. Danach reiste er in die tschechische Republik aus.

