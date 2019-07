Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer stürzt in Kurve

33014 Bad Driburg (ots)

Auf der Landstraße 954, zwischen Reelsen und Bad Driburg, ist am Montag, 29.07.2019, gegen 20:00 Uhr, ein 23-jähriger Motorradfahrer gestürzt und hierdurch schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann die L954 aus Richtung Reelsen kommend in Richtung Bad Driburg. Vor einer Kurve geriet er mit seinem Kraftrad ins Schleudern und stürzte. Anschließend rutschte er bis in den rechten Straßengraben. Auf Grund seiner Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle, möglicherweise durch die Wärme der letzten Tage, aufgeschwemmt wurde. Inwieweit dieser Umstand zum Unfallhergang beigetragen hat, kann derzeit jedoch nicht gesagt werden. /he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell