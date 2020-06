Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hochwertiges E-Bike gestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Ein E-Bike im Wert von 6.500 Euro ist am vergangenen Samstag am helllichten Tag auf der Rheydter Straße in die Hände eines Diebes gefallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Besitzer hatte das E-Bike gegen 13.30 Uhr auf der Rheydter Straße, unweit eines Steakhauses, abgestellt und mit einem Panzerschloss gesichert. Um 14.50 Uhr musste er dann feststellen, dass das Fahrzeug gestohlen worden war.

Weitere Details zu dem Bike sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei fragt: Wer hat in dieser Zeit dort verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

