Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von drei Feuerlöschern Polizei sucht Eigentümer

Neuwied (ots)

Neuwied - Auf dem Gelände der Raiffeisenschule wurden am 16.03.2020 drei entleerte Feuerlöscher aufgefunden. Diese gehören nicht in den Bestand der Schule. Aufgrund fehlender Individualnummern können die Feuerlöscher keinem Eigentümer zugeordnet werden. Es wird vermutet, dass diese in einem Privathaushalt entwendet wurden. Wir bitten den Eigentümer sich bei der Polizei Neuwied zu melden. Sollte es darüber hinaus noch Zeugenhinweise zu einer entsprechenden Straftat geben, bitten wir diese ebenfalls zu melden.

