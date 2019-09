Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Erster Kinderblaulichtlauf in Kalkar- die Löschzwerge luden ein

Bild-Infos

Download

10 weitere Medieninhalte

Kalkar (ots)

Der 07.09.2019- darauf haben sich einige Kinder der Kinderfeuerwehren im Kreis Kleve gefreut. Neben den Veranstaltern, der Kinderfeuerwehr in Kalkar, haben am ersten Blaulichtlauf auch die Kinderfeuerwehren aus Emmerich und Uedem teilgenommen. Mit mehr als 35 Kindern in sechs Gruppen begann die Veranstaltung auf dem Grundschulgelände in Appeldorn. Fünfzehn verschiedene Spielstationen mussten durchlaufen werden um Punkte zu sammeln. "Egal ob es ein Feuerwehrquiz, Dosenwerfen, Schubkarrenrennen, Schlauchkegeln oder ein Stapelspiel war, nicht nur die Kinder nebst Betreuern hatten viel Spaß sondern auch die Kameradinnen und Kameraden welche uns bei der Ausrichtung unterstützt haben" berichtet die Leitung der Löschzwerge Sabine Halfar. Denn so eine Veranstaltung hat einige helfende Hände gebraucht. Mehr als 20 Feuerwehrkameraden waren aktiv im Einsatz und staunten sowohl über die Geschicklichkeit als auch das Wissen des Nachwuchses. Die anschließende Preisverleihung mit einem Orden für jede mitmachende Kind, wurde durch Georg Bouwmann vorgenommen. Als Leiter der Feuerwehr der Stadt Kalkar freute er sich sehr, dass die Löschzwerge den zweiten und dritten Platz belegt haben. Den ersten und auch letzten Platz sicherten sich Emmer 1 und Emmer 2 aus Emmerich. Die Flori Kids aus Uedem belegten somit den vierten und fünften Platz. Spaß hatten alle und "auf das im nächsten Jahr vielleicht noch mehr teilnehmen" freut sich Georg Bouwmann, "denn den Kindern gehört die Zukunf" schließt er den spannenden Tag.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Pressesprecherin

Manuela Mohn

Telefon: 0172 2382195

E-Mail: Presse@Feuerwehr-Kalkar.de

http://www.feuerwehr-kalkar.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell