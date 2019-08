Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar beschmiert

Kalkar (ots)

Am 22.08.2019 staunten die Feuerwehrmänner und Frauen nicht schlecht. Das Gerätehaus in Kalkar wurde wie einige andere Gebäude mit Graffiti beschmiert. Obwohl keiner der Freiwilligen Feuerwehrmänner und Frauen bei der Polizei arbeitet, scheint die Botschaft klar zu sein. ACAB- All cops are bastards, wörtlich -alle Polizisten sind Bastarde- und eine Hand mit dem ausgestreckten Mittelfinger. "Bisher haben wir selten negative Kritik aus der Bevölkerung erhalten, bespuckt oder gar Angriffe, dass haben wir noch nie erleben müssen" berichtet der stellvertretende Stadtbrandinspektor Helmut Hessel entsetzt. Daher schockiert die Schmiererei umso mehr. Hessel ist bestürzt "egal wer das gewesen ist, wir empfinden das als persönlichen Angriff gegen uns, sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen" bittet er die Bevölkerung um Hilfe. Auch die Kameradinnen und Kameraden sind bestürzt. Obwohl die Kalkarer Bürger generell hinter ihnen stehen bleibt die Wut. "Für Kritik sind wir immer offen, unser Gerätehaus allerdings so zu beschmieren, da fehlen die Worte" berichtet ein Feuerwehrmann. Die Verwaltung ist informiert und hat eine Strafanzeige gestellt. Die Tore hat ein Kamerad bereits gereinigt und eine Reinigungsfirma übernimmt die verbliebenen Verschmutzungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

