Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57537 Hövels, Hauptstr. 3 (ots)

Am So., 15.03.2020, gegen 20:47 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Hyundai, die B 62 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Wallmenroth. Aus Unachtsamkeit übersah der 57-Jährige in der Ortsdurchfahrt Hövels den ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford Fiesta einer 30-jährigen Fahrzeughalterin und fuhr auf diesen Pkw auf. Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

