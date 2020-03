Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Unfallort

57537 Wissen, Stadtgebiet (ots)

Ein 56-jähriger Fahrzeugführer hatte seinen schwarzen Pkw Hyundai Ionic am Fr., 13.03.2020, tagsüber in der Zeit von 07.00 bis 17.30 Uhr, an drei verschiedenen Standorten im Stadtgebiet geparkt (öffentlicher Parkplatz in der Wiesenstraße, Geschäftsparkplatz am ALDI-Markt und in der Bergfeldstr.) und bemerkte dann bei seiner Rückkehr nach Hause einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Stoßstangenecke. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer war gegen den geparkten Pkw des 56-Jährigen gefahren und hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

