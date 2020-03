Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Paraglider in Rodenbach abgestürzt

Neuwied (ots)

Ein 50jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen kam vermutlich aufgrund der herrschenden Thermik am Sonntagnachmittag in der Nähe von Rodenbach mit seinem Gleitschirm zu Fall. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell