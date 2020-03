Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw überschlägt sich bei Unfall

Kirchen (Sieg) (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der K 97 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Mann aus Brachbach verletzt wurde. Dieser war von Katzenbach in Fahrtrichtung Brachbach unterwegs, kam ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern, überschlug sich und landete schließlich auf einem Feld seitlich der Fahrbahn. Der Fahrer, einziger Insasse, war zunächst eingeklemmt, konnte aber recht schnell durch die eintreffenden Rettungskräfte befreit werden. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741 9260



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell