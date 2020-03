Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Alufelgen

Elben (ots)

Aus der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Straße Petersberg wurde ein Satz gebrauchte Alufelgen im Wert von ca. 700,- EUR entwendet. Diese lagerten dort, in Folie verpackt, weil sie zum Verkauf standen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 12:30 Uhr. Zusammenhang könnte bestehen zum Diebstahl einer ausrangierten Badewanne, die bereits am Freitagmittag in der Dickendorfer Straße gestohlen wurde. Hier gibt es Hinweise auf einen illegalen Schrottsammler, der grundsätzlich auch für die Alufelgen in Betracht kommt. Etwaige Zeugen werden um Hinweis an die Polizei Betzdorf gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741 9260



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell