PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 23.05.2020

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfallflucht, Schwalbach am Taunus, Pfingstbrunnenstraße, Freitag, 22.05.2020, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr

Am Freitagmittag wurde ein geparkter roter Citroen C3, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Situation könnte es sich um einen Unfall beim Ein- oder Ausparken gehandelt haben. Weitere Hinweise gibt es derzeit nicht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 500.- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06190-936045 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfallflucht, Liederbach, Am Bahnhof, Freitag, 22.05.2020, zwischen 15:45 Uhr und 19:00 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde, auf dem Park & Ride Parkplatz am Bahnhof Liederbach, ein dort auf einem Parkstreifen abgestellter silberner VW Sharan, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich rückwärts aus einer gegenüberliegenden Parklücke und stieß dabei mit dem Heck in die linke Fahrzeugseite des VW. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von 3500.- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06190-936045 in Verbindung zu setzen.

3. Trunkenheitsfahrt, Bad Soden, Königsteiner Straße 12, Freitag, 22.05.2020, 20:07 Uhr

Am Freitagabend wurden in Bad Soden, in der Mozartstraße, mehrere Personen gemeldet, die vor einem Garagentrakt Alkohol trinken und Flaschen zerschlagen würden. Einer der Personen sein dann in einen Pkw eingestiegen und weggefahren. Der Pkw konnte dann in der Königsteiner Straße durch eine Streife angehalten werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Soden ergab einen Wert von rund 2 Promille. Ein weiterer Test bestätigte zudem den Verdacht, dass der Fahrzeugführer auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt.

4. Sachbeschädigung und Widerstand gegen Polizeibeamte, Flörsheim, Höllweg, Freitag, 22.05.2020, 20:51 Uhr

Am Freitagabend wurde durch einen Zeugen zwei männliche Personen gemeldet, die in der Unterführung am S-Bahnhof, Fliesen von der Wand schlagen würden. Durch eine Polizeistreife und eine Streife der Stadtpolizei konnten die beiden Personen auf dem Parkplatz am Güterschuppen angetroffen werden. Dabei handelte es sich um zwei polizeibekannte 19-jährige Männer aus Flörsheimer und Limburg. Bei der Festnahme wurde der Flörsheimer aggressiv und wollte sich mit den Beamten schlagen. Der Mann konnte ohne weitere Folgen festgenommen werden. Beim Transport wurde ein Beamter ins Knie gebissen und alle eingesetzte Beamte fortwährend beleidigt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Dienststelle nach Hause entlassen. An den Fliesen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.- Euro

