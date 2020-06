Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mofa gestohlen und wieder abgelegt; Roller entwendet

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagmorgen (5. Juni) in der Zeit von 7.40 Uhr bis 08.20 Uhr hat ein unbekannter Täter an der Straße Eickerhof ein Mofa gestohlen und dieses zwei Kilometer entfernt an der Zeppelinstraße leicht beschädigt wieder abgelegt. Ein Zeuge hatte das Kleinkraftrad dort in einer Parkanlage gefunden.

In der Nacht zum heutigen Montag (8. Juni) entwendete ein Täter einen Roller, der in der Zeit von 1 bis 4 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz an der Dünner Straße in Neuwerk geparkt stand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

