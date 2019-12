Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sekundenschlaf führte zu Verkehrsunfall

Ludwigslust (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag kam es auf der B191 zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein 73-jähriger Mercedesfahrer, der die B191 in Richtung Dömitz befuhr, mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw -Fahrer konnte dem entgegenkommenden Fahrzeug geistesgegenwärtig ausweichen, sodass der Pkw den Lkw lediglich seitlich streifte. Der Mercedes stieß in weiterer Folge in die Leitplanke der Gegenfahrbahn und kam dort zum Stehen. An den beteiligten Fahrzeugen und der Straßenbaulast entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 100.000 EUR. Die B191 musste im Zuge der Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt werden. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Im Auftrag Sebastian Jedro Polizeihauptrevier Ludwigslust

