POL-HRO: Kontrollen zu "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit Schwerpunkt "Alkohol und Drogen"

Rostock (ots)

Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Alkohol und Drogen" als Teil der monatlichen Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!". Mehr als 100 Beamte werden an stationären und mobilen Kontrollstellen im Einsatz sein. Im vergangenen Jahr hat es im Land 432 schwere Unfälle unter Alkoholeinwirkung gegeben. Tendenziell gibt es in diesem Jahr sogar einen leichten Anstieg der Zahlen. Ein Grund mehr, in der Zeit von Glühwein, Punsch und Co. alle Fahrzeugführer zu sensibilisieren und Verstöße auch zu ahnden. Bereits ab 0,2 Promille lassen Konzentration und Sehvermögen nach. Wer gegen die 0,5 Promille-Grenze verstößt, erhält beim ersten Mal zwei Punkte, einen Monat Fahrverbot und ein Bußgeld von 500 Euro. Das gilt auch für Fahren unter Rauschmitteleinfluss. Wer mit Alkohol oder Drogen zum zweiten Mal am Steuer erwischt wird, muss mit 1.000 Euro Bußgeld, zwei Punkten und drei Monaten Fahrverbot rechnen. Die Kontrollen werden den gesamten Dezember fortgeführt.

