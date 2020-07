POL-ESW: Pressebericht vom 09.07.20

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 12:20 Uhr stand gestern Mittag ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Gotha in der Hindenlangstraße in Eschwege auf der rechten Fahrspur an der dortigen Ampel. Als diese auf "grün" schaltete, beabsichtigte er den Kreuzungsbereich in Richtung B 249 (Wanfried) zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 81-Jährige aus Eschwege, die die Bahnhofstraße stadteinwärts fuhr und das für sie geltende Rotlicht. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

13-Jährige Fahrradfahrer angefahren

Angezeigt wurde gestern Abend eine Unfallflucht bei der ein 13-jähriger Junge aus Eschwege mit seinem Fahrrad stürzte und sich leicht verletzte. Um 20:15 Uhr fuhr der 13-Jährige mit seinem Rad die Dünzebacher Straße in Eschwege in Richtung Friedrich-Hosbach-Straße. In Höhe der Friedrich-Hosbach-Straße fuhr ein Pkw an dem Fahrrad vorbei und touchierte dieses, wodurch der 13-Jährige zu Fall kam. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Nach Angaben des 13-Jährigen soll es sich um einen roten VW Polo oder Golf mit "ESW-Kennzeichen" handeln. Der Pkw dürfte auf der rechten Fahrzeugseite ebenfalls leicht beschädigt sein, verursacht durch den Lenker/ Pedale des Fahrrades. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 22:50 Uhr befuhr gestern Abend eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meißner die L 3241 von Weidenhausen in Richtung Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das verletzt davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 23:15 Uhr, ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege, der auf der L 3403 zwischen Motzenrode und Jestädt unterwegs war. Das Reh lief davon; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Vermutlich in der Nacht vom 07./08.07.20 wurde ein Zigarettenautomat, der in der Schlagdstraße in Wanfried angebracht war, gewaltsam von einer Hauswand gerissen und komplett entwendet. Aufgefunden wurde der Automat bereits gestern Morgen durch einen Spaziergänger im Bereich der Fischteiche in der Gemarkung von Aue. Der Automat war aufgeflext und der Inhalt an Zigaretten und Bargeld im Wert von ca. 600 EUR gestohlen. Der Sachschaden wird mit 2000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Eine Unfallflucht wird vom Gelände der Aral-Tankstelle in der Walburger Straße in Witzenhausen gemeldet. Dort hatte eine 44-Jährige aus Witzenhausen ihren Pkw am gestrigen Morgen, gegen 05:00 Uhr geparkt. Bei ihrer Rückkehr gegen 16:30 Uhr stellte sie Beschädigungen im Bereich der Beifahrertür fest, von dem Verursacher fehlt aber jede Spur. Hinweise: 05542/93040.

