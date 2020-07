Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.07.20

Verkehrsunfälle

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Vormittag, um 10:00 Uhr, in der Bahnhofstraße in Eschwege. Zur Unfallzeit fuhr eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege stadtauswärts und musste in Höhe des Fußgängerüberwegs am dortigen Kreisverkehr anhalten. Dies registrierte der nachfolgende 73-jährige Pkw-Fahrer aus Weißenborn zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf. Die 74-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Um 14:25 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 55-Jährige aus Röhrig mit ihrem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Wahlhäuser Straße in Bad Sooden-Allendorf einzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Pkw, der von einer 24-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

Auf dem Lidl-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Eschwege kam es gestern Nachmittag, um 17:50 Uhr, zu einem Unfall, nachdem ein 47-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw rückwärts ausparkte und einen geparkten Pkw BMW beschädigte. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1300 EUR. Anschließend setzte der 47-Jährige seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, konnte aber dank Zeugenhinweisen schnell ermittelt werden.

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 23:28 Uhr, ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen, der die zwischen Frankershausen und Albungen (B 27) unterwegs war. Das Tier lief anschließend verletzt in den angrenzenden Wald davon; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Brand in Wehretal-Reichensachsen

Im Zusammenhang mit der Brandstiftung an einem Einfamilienhaus im Goethering in Reichensachsen am 03.07.20 bei dem ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand (PM vom 04.07.20 per mail) gelang es dem mit den Ermittlungen betrauten zuständigen Kommissariat der Kripo die Tatzeit einzugrenzen. Demnach dürfte um kurz vor 23:00 Uhr eine unbekannte Person einen Gegenstand in einem gekippten Fenster entzündet haben, der nach intensiver Rauchentwicklung von selbst erlosch, so dass kein größerer Schaden entstand. Ebenfalls kam kurz vor dem Brandausbruch ein Pkw (näheres nicht bekannt) aus Richtung der Straße "Auf dem Salzmannstale" gefahren, der in den "Goethering" einbog und somit auch als möglicher Zeuge infrage kommt. Die Kripo bittet daher um Hinweise unter 05651/9250.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen 10:45 Uhr und 16:30 Uhr wurde am gestrigen Dienstag in der Bertram-Schrot-Straße in Bad Sooden-Allendorf ein schwarzer Ford Fiesta beschädigt. In diesem Zeitraum wurde ein Kratzer auf der Fahrerseite von der Fahrertür beginnend bis zum Tankdeckel durch Unbekannte hinterlassen. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Angezeigt wurde gestern ein Diebstahl aus einem Geldautomaten, der sich bereits am 30.06.20 ereignet hat. Um 14:36 Uhr beabsichtigte an diesem Dienstag ein 50-Jähriger aus Eschwege am Automaten, der im Eingangsbereich des Einkaufsmarktes "Kaufland" aufgestellt ist, 200 EUR abzuheben. Er vergaß aber diese zu entnehmen, was er erst später nach seinem Einkauf an der Kasse bemerkte. Eine Recherche ergab, dass eine unbekannte Person, die "Gunst der Stunde" ausnutze und das Bargeld aus dem noch geöffneten Schacht entwendete.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Um 14:45 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag im Bereich der "Blinden Mühle" ein Verkehrsunfall, der eine vorübergehende einseitige Fahrbahnsperrung erforderlich machte. Zur Unfallzeit fuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen die K 71 von Nentershausen kommend in Richtung der B 400, die er in Richtung Herleshausen befahren wollte. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw auf der B 400, der von einer 42-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Beide Autos waren durch den starken Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl die 42-Jährige als auch der 19-Jährige wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste eine Spezialfirma angefordert werden, um den Kreuzungsbereich zu reinigen. Um 18:22 Uhr war der Streckenabschnitt wieder freigegeben. Sachschaden: ca. 12.000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

