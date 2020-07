POL-ESW: Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

Um 13:25 Uhr ereignete sich gestern Mittag in Bad Sooden-Allendorf eine Unfallflucht, die dank aufmerksamer Zeugen schnell geklärt werden konnte. Zur Unfallzeit befuhr eine 82-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf die Straße "Hinter dem Wahl" und kollidierte beim Vorbeifahren mit einem geparkten Pkw Audi, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Anschließend fuhr die Verursacherin weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Unfall zwischen Pedelec und Krad

In der Schusterstraße in Bad Sooden-Allendorf befuhr gestern am späten Nachmittag ein 79-Jähriger aus Lohfelden verbotswidrig mit seinem Pedelec entgegengesetzt der Einbahnstraße in Richtung "Steintor". Um 17:16 Uhr war ein 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Kleinkraft-Roller in der Hohlgasse in Richtung Ackerstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Schusterstraße übersah der 79-Jährige den 55-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 79-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, und wurde in das Krankenhaus gebracht. Sein Pedelec war nicht mehr fahrbereit.

Motorrad gerät auf Gegenfahrbahn

Bereits am 05.07.20 ereignete sich, um 17:15 Uhr, ein Unfall auf der B 249 zwischen Wanfried und Katharinenberg. Zur Unfallzeit befuhr ein 23-Jähriger aus Dreitzsch mit seinem Motorrad in Richtung Wanfried. In einer Rechtskurve musste der Fahrer mit seinem Motorrad einem Ast ausweichen, wodurch das Krad etwas auf die Gegenfahrbahn geriet, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 29-Jährigen aus Mühlhausen kam. Dabei prallte das Motorrad gegen das Heck des Pkws. Dem 23-Jährigen gelang es sein Motorrad abzufangen, so dass er nicht stürzte. Trotzdem war das Krad nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

