POL-ESW: Pressebericht 03.07.2020-2

Parkrempler

Am Freitagmittag gegen 11.40 Uhr hat eine 32-jährige Autofahrerin aus Schauenburg beim Einparken in der Kirchstraße von Bad Sooden-Allendorf das geparkte Auto einer 62-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf touchiert. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 750 Euro.

Polizei Sontra

Unbekannte entwenden Stihl-Motorsäge von Privatgrundstück; Polizei sucht Zeugen

Wie erst jetzt angezeigt wurde, haben unbekannte Täter am letzten Samstag, 27.06.2020, in der Zeit von 18.00 Uhr und 21.00 Uhr eine Stihl-Motorsäge MS 231 von einem Privatgrundstück in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Sontra entwendet. Die Säge im Wert von ca. 430 Euro war neben dem Wohnhaus im Garten abgelegt.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Baustelle; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstagnachmittag 14.30 Uhr und Freitagmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte von einer Baustelle in Witzenhausen Im Kleinen Felde aus einem Geräteraum diverse Werkzeuge entwendet. Dabei waren u.a. ein Diamantfräse der Firma Eibenstock, eine Fugenfräse der Marke Leister und ein Handschweißgerät der Marke Leister. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

