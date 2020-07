Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Nachgemeldet werden muss noch eine Unfallflucht, die sich bereits am 03.07.20, um 12:50 Uhr, auf der B 451 ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein schwarzer Kleinwagen die Bundesstraße in Richtung Hundelshausen und bog in Höhe der Firma Detec nach links in die Kasseler Landstraße ab. Dabei übersah die Fahrerin den entgegenkommenden und in Richtung Witzenhausen fahrenden Pkw, der von einer 35-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Die 35-Jährige versuchte auszuweichen, indem sie ebenfalls in die Kasseler Straße einbog, dabei aber ein Verkehrszeichen beschädigte. Ihr Pkw hob daraufhin ab und kam so auf dem Parkplatz der Fa. Detec nach einem Zusammenprall mit einem dort aufgestellten Altkleidercontainer zum Stehen. Eine Berührung der beiden Fahrzeuge fand nicht statt. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben. Die 35-Jährige wurde zudem leicht verletzt. Nach ihren Angaben soll es sich bei der Fahrerin des dunklen Kleinwagens um eine ältere Frau mit dunklen schulterlangen Haaren gehandelt haben. Die Polizei in Witzenhausen bittet daher um Hinweise auf die Unfallverursacherin unter 05542/93040.

