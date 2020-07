Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche in Bad Sooden-Allendorf

Eschwege (ots)

Einbrüche

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Bertram-Schrot-Straße in Bad Sooden-Allendorf ein. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, durchsuchte man das Büro und auch andere Räumlichkeiten im Kindergarten. Teilweise wurden auch Schränke aufgebrochen, wodurch ein Sachschaden von insgesamt ca. 1000 EUR entstand. Die Beute: 7 Euro Bargeld.

In der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf war eine Lackiererei das Ziel von Einbrechern. Heute Morgen wurde festgestellt, dass der / die Einbrecher zunächst ein Fenster gewaltsam öffneten, um dann den Bereich des Kundentresens zu durchsuchen. Dabei erbeuteten sie das Bargeld aus der Ladenkasse und einer Trinkgeldkasse in Höhe von insgesamt ca. 1000 EUR. Der Sachschaden wird auf ca. 200 EUR beziffert.

Heute Morgen wurde zudem festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Nebengebäude des leerstehenden ehemaligen Internats im Georg-Niege-Weg in Bad Sooden-Allendorf eingebrochen waren. Dabei wurde eine Fensterscheibe zerstört. Im Gebäude wurden zwei Türen aufgetreten, wodurch insgesamt ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Entwendet wurde nichts. Die Tatzeit kann bis zum 10.06.20 zurückliegen.

Hinweise bitte an die Kripo unter 05651/9250.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 07.07.20, 16:00 Uhr und heute Morgen, 08:00 Uhr haben Unbekannte mit Steinen drei Fensterscheiben eines Lagerraums und einer Werkstatt des Deutschen Instituts für tropische und subtropische Landwirtschaft der Uni mit Steinen eingeworfen. Dadurch entstand ein Sachschaden von 450 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Verkehrsunfall

Eine Unfallflucht wird vom Parkplatz der Sonnenbergklinik in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Zwischen dem 06.07.20, 17:00 Uhr und dem 07.07.20, 16:00 Uhr wurde dort ein grauer Pkw Skoda angefahren und im hinteren Stoßstangenbereich beschädigt. Der Sachschaden wird mit 250 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell