Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Praxis

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in die Räume einer Praxis für Augenheilkunde in der Reichensächser Straße in Eschwege ein. Um 06:35 Uhr stellte heute Morgen eine Angestellte den Einbruch fest, als sie feststellen musste, dass die einzelnen Praxisräume durchwühlt wurden. Wie die Ermittlungen der Kripo ergaben, drangen der oder die Täter über ein Fenster ein, das sie gewaltsam öffneten. Die Täter erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

