POL-ESW: Pressebericht vom 13.07.20

Pressebericht vom 13.07.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 17:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein Traktor mit zwei Anhängern die Straße "Fuhrgraben" in Hoheneiche in Richtung Bachstraße. Aufgrund verbotswidrig geparkter Pkws auf Bürgersteig/ Fahrbahn kam es in diesem Bereich zu einer verengten Fahrbahn, wodurch das landwirtschaftliche Gespann einen Jägerzaun eines dortigen Anwesens beschädigte. Sachschaden: 250 EUR. Der Fahrer des Traktors fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Traktor soll es sich um ein älteres Modell der Fa. Claas, Modell 400 handeln.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Rosenstraße in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Zwischen 14:45 Uhr und 17:35 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag ein Pkw VW Golf, der in Höhe der Hausnummer 11 geparkt war, im Bereich des hinteren rechten Stoßfängers angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise auf die Unfallverursacher nimmt die Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl aus Pkw

Auf dem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr "An der Werra" in Witzenhausen-Gertenbach wurde durch Unbekannte die unverschlossene Fahrertür eines dort geparkten VW Golfs geöffnet. Dort entfernten der/ die Täter die Abdeckung der Zündeinrichtung und entwendeten mehrere Teile der Kleinstelektronik sowie noch einen Werkzeugkoffer im Wert von 200 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

