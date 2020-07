Polizei Eschwege

POL-ESW: Gefährliche Körperverletzung

Eschwege (ots)

Um 01:22 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, indem eine 20-Jährige aus Witzenhausen mitteilte, dass ihre Freundin (17-Jährige aus Witzenhausen) von einem Ausländer verfolgt wird und man sich jetzt auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes versteckt habe. Die Polizeistreife konnte dort jedoch niemanden mehr antreffen. Es stellte sich dann heraus, dass die 17-Jährige in ein nahegelegenes Haus geflüchtet war. Vorausgegangen war eine Feier, bei der sich die beiden Frauen aufhielten, als zwei junge Männer, die nicht eingeladen waren, dort erschienen. Beide Männer waren der 17-Jährigen auch persönlich bekannt und man begab sich dann außerhalb des Hauses, wo es zunächst zum Streit kam. In dessen Verlauf schlug ein 20-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Holzstock ins Gesicht der 17-Jährigen, worauf diese die Flucht in Richtung des Lidl-Marktes ergriff und von dem 20-Jährigen verfolgt wurde. Später erklärte auch die 20-jährige Freundin mit dem Stock geschlagen worden zu sein.

Der 25-jährige Bruder der 20-Jährigen war zwischenzeitlich auf den Streit aufmerksam geworden und beabsichtigte seiner Schwester zur Hilfe zu eilen. Dabei wurde er von dem zweiten Tatverdächtigen (ein ebenfalls 20-Jähriger aus Witzenhausen) mit einem Stein ins Gesicht geschlagen, wodurch er eine blutende Wunde erlitt. Mit Unterstützung einer Polizeistreife aus Hessisch Lichtenau und Eschwege wurde nach den Tatverdächtigen gefahndet, diese konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell