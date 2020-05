Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eingangsbereich beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dannhäuser Wausterberg, Mittwoch, 13.05.20, 20.00 Uhr - Donnerstag, 14.05.20, 09.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Zeit von Mittwoch, 13.05.20, 20.00 Uhr - Donnerstag, 14.05.20, 09.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter den Eingangsbereich eines am Wausterberg in Dannhausen gelegenen Wohnhauses. Das derzeit im Umbau befindliche Wohnhaus weist im Bereich des Glaseinsatzes der Eingangstür, sowie an den, neben der Eingangstür befindlichen Jalousien und Fenster Löcher auf. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Beschädigungen durch Bewurf mit Schraubenmuttern verursacht. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 1500,- EUR Zeugen, die in der Zeit von Mittwoch, 13.05.20 bis Donnerstag, 14.05.20 in dem oben beschriebenen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

