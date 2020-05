Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 62 Jahre alter Einbecker hat seinen Pkw am Dienstag, 12.05.2020, gegen 16.30 Uhr im Sonnenhaken geparkt abgestellt. Als er sein Auto gegen 19.30 Uhr wieder benutzen wollte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Heck seines Pkws beschädigt hat. Der Verursacher hat den Unfallort danach einfach verlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Zeugen die hierzu Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell