Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigaretten aus Supermarkt entwendet

Uslar (ots)

(zi.)

Drei weibliche Personen entwendeten am 14.05.20, gegen 18:30 Uhr, Tabakwaren im Wert von ca. 120,- Euro aus einem Supermarkt in der Wiesenstraße in Uslar. Es handelt sich hierbei um zwei Frauen, ca. 30 Jahre alt, und ein 15-jähriges Mädchen. Sie hatten ein südländisches Aussehen und schwarze Haare und sprachen akzentfreies Deutsch. Das Mädchen war mit einem hellrosa Pullover bekleidet, die Frauen trugen einen gelben Pullover mit roter Aufschrift. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell