Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl von Zigaretten

Eschwege (ots)

Am gestrigen Nachmittag gelang es unbekannten Dieben Zigaretten im Wert von ca. 4500 EUR zu erbeuten.

Die Täter gelangten zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr unbemerkt über den Verkaufsraum in den Lagerraum des Aldi-Marktes in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf. Dort begaben sie sich zu einem Gitterschrank in dem sich die angelieferten Zigarettenwaren befanden. Das Vorhängeschloss des Schrankes wurde aufgebrochen und mindestens vier Kartons mit Tabakwaren gestohlen. Darunter auch 18 Dosen Tabak "Lancia 170 Gramm".

Die Täter flüchteten dann mit der Beute durch ein Fenster des angrenzenden Aufenthaltsraumes. Inwieweit dort ein weiterer Mittäter die entwendeten Zigarettenkartons in Empfang nahm, ist nicht bekannt.

Um Hinweise bittet die Eschweger Kripo; insbesondere, wer zur fraglichen Zeit auffällige Beobachtungen gemacht hat, möchte diese unter der Telefonnummer 05651/9250 melden.

