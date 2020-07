Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pkw überschlägt sich auf B262

Mayen (ots)

Zwischen der AS My-Hausen und Thür, Fahrtrichtung Mendig, hat sich vor wenigen Minuten ein Pkw überschlagen. Erste Meldungen, dass der Pkw in Brand geraten ist, haben sich nicht bestätigt. Die B262 ist momentan in Fahrtrichtung Mendig gesperrt. Die Bergung und Versorgung des Fahrer läuft.

