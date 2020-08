Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verstärkte Verkehrskontrollen zum Schulstart

Recklinghausen (ots)

Mit dem Ende der Sommerferien wird das Verkehrsaufkommen rund um Schulen in dieser Woche wieder zunehmen. Rund 73.500 Kinder und Jugendliche machen sich dann im Kreis Recklinghausen und Bottrop früh morgens auf den Weg zur Schule. Darunter rund 6.500 i-Dötze. Etwa ebenso viele Kinder wechseln von der Grund- auf eine weiterführende Schule. Das Polizeipräsidium Recklinghausen kündigt Verkehrskontrollen an. Zur Sicherheit der Kinder.

Im vergangenen Jahr wurden 59 Kinder bei Unfällen auf dem Schulweg verletzt, sechs mehr als 2018. Bei der Mehrzahl der Schulwegunfälle im zurückliegenden Schuljahr waren Kinder nicht Verursacher des Unfalls.

"Jeder Unfall ist einer zu viel", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Kinder zählen zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern. Sie brauchen besondere Rücksichtnahme und Schutz." Die Senkung der Unfallzahlen ist Ziel der Polizei. Dazu bedarf es Präventionsarbeit und Kontrollen.

Vor allem an den ersten Schultagen wird verstärkt kontrolliert - rund um Grundschulen, aber auch an weiterführenden Schulen. Dabei werden die Beamten Tempokontrollen durchführen und genau schauen, ob jemand ohne Freisprecheinrichtung telefoniert oder nicht angeschnallt ist. Die oftmals angespannte Halte- und Parksituation rund um Schulen werden die Beamten im Blick haben und Verstöße ahnden. Die Polizei appelliert an Eltern, nur dort anzuhalten, wo dies auch erlaubt ist. In zweiter Reihe haltende "Elterntaxis" sind eine große Gefahr. Auch sollten Kinder nicht zur Straßenseite aus dem Auto steigen.

Auch Radfahrer werden die Beamten im Blick haben, Verkehrsverstöße oder Sicherheitsmängel am Rad ahnden.

Um Kinder- und Jugendliche vor Schaden zu bewahren und auf ihrem Weg zu verantwortungsbewussten Verkehrsteilnehmern zu begleiten, setzt die Polizei auf Präventionsarbeit, die schon im Kindergarten beginnt. Diese Präventionsarbeit in Kindergärten und Schulen konnte in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie bestenfalls eingeschränkt stattfinden. Auch vor diesem Hintergrund wird an den ersten Schultagen verstärkt kontrolliert - zum Schutz der Kinder.

