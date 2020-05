Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beschädigung von Verkehrszeichen

Kircheib (ots)

Vermutlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes trennten bislang Unbekannte ein Ortseingangsschild nebst Standpfosten der Ortsgemeinde Kircheib, aus Fahrtrichtung Altenkirchen gesehen, vermutlich mittels Rohrschneider ab. Zudem wurde ein Hinweisschild auf die in der Nähe befindliche Bushaltestelle umgedrückt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Etwaige Täterhinweise werden an die Polizei in Altenkirchen erbeten.

