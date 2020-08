Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Einbruch gescheitert - Mann flüchtet

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Nachbarn haben am Freitagabend einen Einbrecher "gestört" und die Polizei gerufen. Trotzdem gelang dem Mann die Flucht. Gestohlen wurde allerdings nichts. Der unbekannte Täter wollte am Freitagabend, gegen 22 Uhr, in ein Wohnhaus auf dem Meisterweg einbrechen. Der Täter schlug die Terrassentür ein und wollte dann offensichtlich die Tür öffen, was allerdings misslang. Nachbarn hatten verdächtige Geräusche gehört und konnten daraufhin sehen, wie eine unbekannte Person weglief. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Einbrecher nicht gestellt werden. Beschreibung des mutmaßlichen Täters: männlich, kurze Haare, maskiert (Mund-Nasen-Schutz), bekleidet mit einer grauen Jogginghose. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann möglicherweise auf seiner Flucht gesehen haben und unter der Tel. 0800/2361 111 Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell