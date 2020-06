Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Holzhütte auf Sportplatz aufgebrochen

Bad Laer (ots)

Unbekannte suchten zwischen Freitagabend (20.45 Uhr) und Sonntagmorgen (07.30 Uhr) das Sportgelände des SV Bad Laer an der Weststraße heim. Der oder die Täter hebelten auf dem Sportplatz eine Holzhütte auf und stahlen daraus Lebensmittel und Spirituosen. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Polizei in Dissen ist an Hinweisen in der Sache interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05421/921390 entgegen.

