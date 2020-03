Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dornbusch: Unbekannte überfallen Seniorenehepaar in Haus

Viersen-Dornbusch (ots)

In der Nacht zu Dienstag, etwa zwischen 23.30 und 04.30 Uhr, überfielen drei unbekannte Männer ein älteres Ehepaar in dessen Haus auf dem Kölsumer Weg in Viersen. Die Eigentümerin wurde gegen 23.30 wach, als ihr einer der Täter mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchtete und sie anwies, ruhig zu bleiben. Während der Täter die Frau bewachte, durchsuchten vermutlich zwei weitere Täter das Haus und angrenzende Gebäude. Vermutlich gegen 04.00 Uhr sperrten die Täter die Frau in das Schlafzimmer ihres 89-jährigen Mannes im Erdgeschoss. Danach verließen die Täter das Haus. Geraubt wurde nach ersten Feststellungen Bargeld. Die 77-jährige Geschädigte kann nur sagen, dass alle drei Männer dunkel gekleidet und maskiert waren. Einer sei etwas kleiner als die anderen beiden gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler prüfen auch einen möglichen Zusammenhang zu einem Einbruch in das gleiche Haus im Oktober 2019, hierzu berichteten wir in der Meldung 1255/2019. Hinweise auf Tatverdächtige oder auf verdächtige Fahrzeuge bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (298)

